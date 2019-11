'Banda del buco' in azione in corso Cairoli: colpita la boutique 'Marino', ladri fuggono con abbigliamento e accessori griffati

'Banda del buco' in azione in pieno centro, a Foggia. A finire nel mirino dei malviventi, la scorsa notte, è stata l'attività 'Marino boutique' in Corso Cairoli.

Secondo quanto fino ad ora accertato, ignoti si sarebbero introdotti nell'attività dopo aver praticato un foro nella parete confinante tra uno stabile e il retro dell'attività. Una volta guadagnatosi l'ingresso nei locali, i ladri avrebbero razziato capi d'abbigliamento di griffe prestigiose e accessori in vendita, per un valore non ancora quantificato, ma certamente ingente. Sul posto, per il primo sopralluogo di furto, gli agenti delle 'Volanti'. Al vaglio della polizia le immagini delle telecamere presenti in zona.