Maglia del Foggia rubata a un bambino, il grande cuore di Ilario: "Gabriele, ti regalo la mia"

C'è chi ha fatto piangere un bambino di 10 anni e chi invece ha deciso di spogliarsi di un proprio avere per restituirgli il sorriso. C'è ancora un filo di speranza in questa città, c'è Ilario che prova ad asciugare le lacrime di Gabriele. Con un gesto tutt'altro che semplice, rinunciando a delle maglie-ricordo importanti.

Dopo aver saputo della t-shirt d'allenamento del Foggia rubata in città a Gabriele - e autografata dagli idoli del giovane tifoso rossonero -, attraverso le pagine di FoggiaToday Ilario ha messo a disposizione della giovanissima vittima la maglietta della Curva Nord autografata da alcuni giocatori ("Sarei contento di regalare la maglia a Gabriele") e finanche quella della promozione in B regalatagli dalla squadra durante una visita a San Giovanni Rotondo ("se ci tiene regalo anche quella, per i bambini questo ed altro").