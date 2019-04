Increscioso episodio in città, rubata maglia del Foggia a un bambino. La madre: "Non sapevo come dirlo a mio figlio"

Ora rubano anche le magliette d'allenamento del Foggia Calcio. Vittima dell'increscioso episodio un bambino di 10 anni tifosissimo dei rossoneri, legatissimo a quella maglia autografata dai giocatori, che qualcuno ha portato via rimuovendola da uno stendibiancheria.

Era al sole ad asciugare ma quando la madre di Gabriele è uscita per toglierla, non l'ha più trovata. Qualcuno se ne è impossessato e l'ha portata via. L'ultima volta l'ha indossata sabato scorso nel corso della partita Foggia-Spezia. "Non sapevo come dirlo a mio figlio" scrive su FB Marianna.

La notizia ha fatto il giro del web. Ci si augura che il malintenzionato in qualche modo restituisca il maltolto o che i giocatori o la società del Foggia regalino un'altra maglia autografata al piccolo tifoso rossonero.