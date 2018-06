VIDEO | Shock in via Fratelli Biondi, "vigliacchi" rubano statua della madonna: "Vi prego, restituitela"

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Amaro risveglio questa mattina a Foggia per donne e uomini del civico 24, sgomenti per l'accaduto: "Ha un valore affettivo e non economico, perchè lo avete fatto?" tuona una signora. Le fa eco la vicina di casa: "Vigliacchi, restituitela". I condomini, devoti e attaccati a quella statua che fino a ieri, da 24 anni, proteggeva il cortile e lo stabile di via Fratelli Biondi, non credono ai loro occhi. E' venuta giù anche qualche lacrima, c'è tanta rabbia e disperazione: "Riportatela indietro" il coro unanime dei fedeli.

L'episodio fa il paio con il furto dei due busti raffiguranti un soldato morto in guerra e un patriota garibaldino avvenuto in villa comunale appena due giorni prima e delle lampade della pubblica illuminazione in piazza Malvasi distrutte a pochi giorni dalla loro installazione.