Lucera, con l'escavatore sfondano la parete della gioielleria ma fuggono per 'colpa' dell'allarme

Con un escavatore, hanno abbattuto parte della parete esterna del centro commerciale "Antica Fornace" di Lucera, con l'intento di impossessarsi della cassaforte e dei gioielli in esposizione della gioielleria 'Follie d'oro' presente nella galleria.

E' quanto accaduto la scorsa notte, intorno alle 2.30, all'ingresso del centro fericiano. Ad entrare in azione, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, è stato un gruppo di almeno quattro persone giunte sul posto con una o più auto e il mezzo per il movimento terra. Non appena i malviventi sono penetrati nella gioielleria, però, è scattato l'allarme che ha fatto convogliare sul posto le pattuglie dei carabinieri presenti in zona. Per i malviventi, quindi, non è rimasta altra scelta se non quella di abbandonare l'escavatore sul posto e fuggire a mani vuote. Sull'accaduto sono in corso le indagini dei militari, che hanno acquisito i filmati delle telecamere presenti in zona.