I ladri colpiscono ancora, tra la movida del sabato e in pieno centro senza che nessuno abbia visto nulla

Furto nella notte in piazza Piano della Croce nei locali dell'associazione Lazy Cat di Foggia. Il bottino del colpo ammonta a 80 euro, la cifra del fondo cassa. È la terza volta che il locale dell'associazione "che ha l'obiettivo di fornire socialità e relax in un ambiente conviviale tra graphic novel e vinili. un piccolo dopolavoro di classe", viene preso di mira dai malviventi. Vinili, libri e fumetti non sono stati toccati. "Manco una bottiglia s'è voluto bere".

In un post su Facebook i titolari esprimono tutta l'amarezza e lo sconcerto per l'accaduto. "In piena crisi pandemica subiamo il doppio delle attenzioni e il doppio dei tentativi di scasso".

Si legge in uno dei passaggi, "abbiamo una serrata lotta alla movida tutto attorno, la certezza di tutori che ci distanziano, una stretta morsa di controllo e autocontrollo, eppure, di sabato notte, uno in pieno centro ha tempo e maniera per divellere non una ma due serrature".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

E ancora, "purtroppo al terzo intervento di fino sulla serranda siamo costretti a fare quello che ci eravamo ripromessi di non fare: notificare l'evento alle forze dell'ordine, ma solo per evitare che la gente pensi che ossequiosamente taciamo a chissà chi".