Foggia, ladri in azione presso 'Ladisa': rubato il cibo dei bambini delle scuole

La scorsa notte un commando composto da almeno tre persone ha commesso un furto all’interno del centro di produzione pasti e annessa piattaforma logistica di Ladisa srl presso la sede di Foggia in via Degli Aviatori. Intorno all’una di notte, ignoti, dopo aver forzato il cancello di ingresso del retro, sono entrati nell’area del centro cottura con un fuoristrada di colore verde. Una volta all’interno dell’edificio hanno saccheggiato le celle frigo dov’erano stoccati quintali di salumi e formaggi necessari per gli approvvigionamenti dei servizi di refezione scolastica di alcuni comuni del Foggiano, capoluogo incluso. Il rifornimento dalla sede di Bari era giunto un giorno prima.

L’allarme è stato segnalato alle forze dell’ordine intervenute pochi minuti dopo tant’è che una pattuglia della Polizia ha tentato invano un inseguimento nelle campagne. Ladisa stigmatizza tale episodio che ha messo a repentaglio il servizio mensa per centinaia di bambini delle scuole foggiane: solo grazie alla disponibilità e alla rete logistica aziendale, è stato possibile garantire tempestivamente nel giro di qualche ore un rifornimento di nuove derrate per garantire il regolar svolgimento del servizio.