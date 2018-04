Fuga di film a Foggia: polizia insegue Jaguar rubate, per evitare tragedia volante finisce fuori strada

La notte scorsa gli agenti della Polizia di Stato dell’Ufficio Volanti della Questura di Foggia, su segnalazione della sala operativa, sono intervenuti presso una autofficina meccanica autorizzata Jaguar di via Napoli. Le guardie giurate hanno riferito che mentre giungevano nei pressi dell’attività, hanno visto sfrecciare quattro autovetture di grossa cilindrata, che erano state appena asportate.

Furto di Jaguar a Foggia: l’inseguimento della polizia

Immediatamente gli uomini in divisa si sono posti alla ricerca dei malviventi dirigendosi verso Borgo Segezia, località indicata dal GPS presente su uno dei veicoli oggetto di furto. Nei pressi di un tratturo hanno notato la presenza dei quattro mezzi con degli individui che stavano armeggiando vicino ad una di essi. I ladri , accortisi della presenza dell’auto della polizia, sono saliti repentinamente sulle auto dandosi alla fuga.

Ne è scaturito un inseguimento durato almeno mezz’ora, in cui, dopo pochi km, il primo mezzo è stato abbandonato ed il conducente è salito a bordo di un’altra auto rubata. Nei pressi di un incrocio, i mezzi si sono poi divisi. Due auto si sono allontanate in direzione di Napoli e una in direzione Foggia. Gli agenti hanno proseguito l’inseguimento nonostante la difficoltà dovuta alla potenza dei mezzi inseguiti.

La fuga e l’incidente stradale

I malviventi, giunti all’altezza di Borgo Segezia, hanno abbandonato un altro veicolo e per riuscire a dileguarsi e liberarsi dalla morsa della polizia, hanno acceso un fumogeno a causa del quale i poliziotti sono stati costretti a rallentare la corsa. Successivamente, percorrendo i tratturi di campagna si sono trovati di fronte la Jaguar modello Suv, con a bordo ladri, i quali, vistisi braccati, hanno acceso gli anabbaglianti e hanno accelerato cercando di investirli frontalmente. Gli agenti, per evitare l’impatto frontale, hanno sterzato e sono andati a finire con l’auto fuori strada. A quel punto i malviventi si sono dileguati.

I mezzi recuperati e le cure dei sanitari

Due dei mezzi rubati, una Jaguar F-Pace ed una Range Ro Evoque sono stati così recuperati e restituiti ai proprietari. E’ stata inoltre sequestrata una moto-troncatrice, utilizzata per l’apertura dei lucchetti delle porte d’ingresso dell’officina. Gli agenti hanno dovuto ricorrere alle cure dei sanitari, fortunatamente, senza riportare lesioni gravi a causa dell’incidente occorso. Proseguono le indagini per identificare gli autori del gesto criminoso.