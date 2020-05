Furto a Foggia, rubate tre moto custom (e un furgone): nel mirino dei ladri la sede di 'Indian bikers'

Risveglio amaro per l'associazione 'Indian bikers' di Foggia, vittima di furto avvenuto nella notte. Ignoti hanno asportato dalla sede di via del Salice, alla periferia della città, tre moto custom e un furgone. Il 'bottino', infatti, conta anche due Harley Davidson del valore complessivo di 25mila euro. Sulla vicenda indaga la polizia, l'area non è dotata di telecamere.

