Furto allo 'Zaccheria': ladri negli uffici fuggono con l'incasso dei biglietti di Foggia-Cosenza

Conferenza stampa dal retroscena amaro, questo pomeriggio, per il Foggia Calcio.

Mentre Pasquale Padalino teneva l'incontro con la stampa alla vigilia del match casalingo contro il Cosenza, infatti, ignoti si sono introdotti negli uffici della società, asportando una consistente somma di denaro. Stando ad una prima stima, si tratterebbe di circa 2500-2700 euro, somma che comprende anche il denaro derivante dalla vendita di biglietti per la partita Foggia - Cosenza.

Sul posto, per il primo sopralluogo di furto, agenti della digos e della squadra mobile. La polizia sta visualizzando le immagini delle telecamere situate all'interno e all'esterno della struttura, che non presenta segni di effrazione (le porte erano aperte per accogliere i giornalisti attesi in conferenza stampa). Indagini in corso.