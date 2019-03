Furto all’impianto di sollevamento AQP di Ordona: acqua 'a singhiozzi' in sei comuni del Foggiano

Nella notte, ignoti hanno asportato materiale e devastato i quadri elettrici dell’impianto di sollevamento dell'Acquedotto Pugliese, ad Ordona, provocandone ingenti danni.

Nonostante l’immediato intervento dei tecnici, allertati dal teleallarme, e le manovre messe in atto per immettere risorse nel sistema idrico da fonti alternative, nella giornata sono previste riduzioni di pressione negli abitati di Castelluccio dei Sauri, Ordona, Stornara, Stornarella, Ascoli ed Orta Nova.

Già a partire da questa notte, grazie alla interconnessione del sistema idrico, i tecnici sono riusciti ad indirizzare una parte del flusso del Canale Principale verso l’area colpita. I benefici di questa manovra, comunque, dispiegheranno i loro effetti solo a partire dalla tarda serata di oggi. Disagi saranno avvertiti negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo.

Acquedotto Pugliese raccomanda ai residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dalla riduzione di pressione. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi. Per informazioni: numero verde 800.735.735