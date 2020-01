Rompe finestrino di un'auto, asporta giubbotto e lo indossa: ladro non fa i conti con la polizia e viene fermato

Non solo bombe, omicidi e bar incendiati, a preoccupare commercianti e semplici cittadini sono soprattutto vandali e ladruncoli. Dopo la denuncia dell'ennesimo tentativo di furto fatta via social dai titolari della Sala Farina di via Campanile, ieri sera nel mirino di un ladro - identificato pochi minuti dopo il furto dagli agenti di polizia - sono finite due auto parcheggiate in zona Teatro Giordano.

Il soggetto ha infranto i finestrini di due veicoli parcheggiati in via Castiglione, dall'interno di uno dei due ha asportato un giubbotto, lo ha indossato (sotto al suo) e si è allontanato nel tentativo di guadagnare la fuga.

Il malvivente - un uomo sulla quarantina - non ha fatto però i conti con gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine, che qualche minuto sono riusciti a rintracciarlo non lontano dal luogo dell'accaduto e a fermarlo.