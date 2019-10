San Severo, scoperto furto di gasolio ai danni della 'Buttol': individuato dipendente 'infedele' nel cantiere

La Buttol Srl esprime soddisfazione per il lavoro svolto dalle forze dell’ordine, in merito all’intervento che ha consentito di scoprire un furto di carburante ai danni dell’azienda.

L’operazione dei carabinieri di San Severo ha inoltre consentito di individuare il responsabile di tale reato in uno dei dipendenti in forza al cantiere, nei confronti del quale sarà assunto un provvedimento disciplinare esemplare. La Buttol ha avviato un’inchiesta interna per fare luce sull’accaduto e verificare eventuali altri ammanchi di gasolio dai veicoli aziendali.

Un episodio che in ogni caso non esclude una prassi consolidata, per un ingente danno nei confronti dell’azienda. "L’obiettivo della Buttol - comunica l'azienda in una nota stampa - alla luce di tale fatto di cronaca, è proseguire nell’azione di ripristino della legalità già avviato da mesi. Sorprendono le proteste e gli stati di agitazione, mentre l’azienda viene depredata da furti di gasolio. Occorre poi evidenziare che le manifestazioni sindacali attualmente in atto, volte a chiedere la trasformazione dei contratti da part-time a full-time, potranno essere discussi negli appositi tavoli istituzionali e di concerto con l'amministrazione comunale.