Tra scivoli e giochi d'acqua, tenta di rubare il portafogli ad una turista: denunciato foggiano nel Salento

Nel primo pomeriggio di ieri, gli agenti della Polizia di Stato in servizio presso del Commissariato di P.S. di Gallipoli unitamente agli agenti del Reparto Prevenzione Crimine Puglia Meridionale di Lecce, sono intervenuti su segnalazione di un cittadino presso il Parco acquatico “Splash” di Gallipoli, dove un minorenne della provincia di Foggia, in vacanza insieme alla famiglia, era stato fermato dal personale addetto alla sicurezza, per furto.

Verso le 13:30 circa il giovane era stato notato dalla vittima mentre rovistava all’interno della sua borsa che aveva lasciato momentaneamente incustodita sul lettino. L’autore del furto, vistosi scoperto, aveva cercato di scappare con il portafoglio della donna ma era stato raggiunto subito dopo da personale della struttura, che lo individuava su precise indicazioni fornite dalla vittima che aveva subito dato l’allarme.

Il sedicenne, disoccupato con precedenti per reati contro il patrimonio, colto nella flagranza di reato, dopo le inziali resistenze ha restituito il maltolto alla legittima proprietaria ed è stato denunciato in stato di libertà per furto aggravato dagli agenti intervenuti sul posto e, come disposto dal Tribunale dei Minorenni, affidato alla madre.