La 'banda del buco' punta sui giocattoli: furto nella notte ai danni del negozio 'Frisby'

Riecco la 'banda del buco': nel mirino dei malviventi, questa volta, è finito il noto negozio di giocattoli 'Frisby' in corso Garibaldi. Il fatto è successo nel corso della notte, al civico 94, a poche centinaia di metri dalla Prefettura. I ladri, stando alla prima ricostruzione dell'accaduto, si sono creati un varco creando un'apertura nella parete di un vicino appartamento (disabitato) confinante con l'attività commerciale. Asportata la merce in vendita, il cui valore è ancora da quantificare. Sull'accaduto sono in corso le indagini della polizia, che stanno verificando le immagini delle telecamere presenti in zona.