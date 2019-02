Ladri in via Napoli, irrompono in un impianto sportivo e asportano i cavi della rete elettrica dei campi di calcio

Un furto di cavi elettrici è stato scoperto ieri pomeriggio, a Foggia, ai danni di un impianto sportivo situato in via Napoli, alla periferia della città. Secondo quanto accertato, ignoti sono penetrati nella struttura per manomettere in quadro elettrico e asportare i cavi della rete elettrica a servizio dei campi di calcio lì presenti. Sul posto, per il primo sopralluogo di furto, gli agenti delle volanti, che stanno verificando la presenza di telecamere.