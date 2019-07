Ritorno a Foggia da incubo per una donna, dopo le ferie l'amara sorpresa in casa: rubati gioielli e orologi per 40mila euro

Partono da una finestra della cucina forzata le indagini della polizia di Foggia in merito al furto subito da una professionista in un'abitazione di via Piccirella, che domenica, al rientro dalle ferie, ha trovato l'abitazione completamente messa a soqquadro, dalla quale mancavano gioielli e orologi Cartier per un valore complessivo di circa 40mila euro.

Quando la vittima si è accorta del furto ha allertato il 113. Giunta sul posto, la volanta ha ricostruito la dinamica del colpo. Il furto di gioielli in oro e orologi è avvenuto in camera da letto