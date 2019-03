Foggia, furto mattutino nel Dipartimento di Giurisprudenza: nel mirino (per la terza volta) 'UniFg Store'

Non c’è pace per ‘UniFg Store’, attività di fornitura e vendita al dettaglio che si basa essenzialmente sul merchandising del logo di ateneo, attiva da alcuni anni all’interno del Dipartimento di Giurisprudenza in largo Papa Giovanni, in pieno centro, a Foggia.

Lo store, situato all’interno della struttura universitaria, ha registro questa mattina il terzo furto, dalla sua apertura (il secondo nel giro di poche settimane). Il fatto è successo verosimilmente questa mattina, intorno alle 7.30: chi ha agito ha chiuso una delle porte antipanico che divide l’atrio del Dipartimento dai corridoi; poi ha forzato la porta d’ingresso dell'attività e, in una manciata di minuti, ha scassinato il registratore di cassa portando via il denaro in esso contenuto (tra le 50 e le 80 euro). Sull’accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri, che dovranno acquisire le immagini delle telecamere situate nella struttura. Si tratta di un "furto-fotocopia" a quello avvenuto la scorso gennaio, pertanto non si esclude che ad agire sia stata la stessa persona.

“A fare male non è il furto in sé, che è di modesta entità”, spiegano i soci della cooperativa che gestisce l’attività. “Ma è il sentirsi ‘preda’ di questi delinquenti che per la seconda volta in due mesi colpiscono la nostra attività all’interno di una istituzione pubblica. Il Dipartimento di Giurisprudenza è dotato di video-sorveglianza, nel pomeriggio vi è sempre una guardia giurata, passa spesso di qui la polizia municipale, ma purtroppo chi ha agito (e continua a farlo) riesce sempre a trovare il modo per avere campo libero e rimanere impunito”. Sull’accaduto si è espresso anche il Forum dei Giovani di Foggia: “Esprimiamo piena solidarietà ai gestori del UniFg Store per l'ennesimo furto subito nel giro di pochi mesi. Siamo al fianco di " chi cerca di operare onestamente nella nostra città”.