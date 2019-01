'Banda del buco' colpisce il Convì di via della Repubblica: fuga con prosciutti e formaggi

Riecco la 'Banda del buco', a Foggia. Dopo il colpo a segno ai danni di un 'Compro Oro' in viale XXIV Maggio, questa volta a finire nel mirino dei malviventi è finito il supermercato 'Convì' di via della Repubblica.

L'avvenuto furto è stato scoperto ieri mattina, all'atto dell'apertura: i dipendenti si sono accorti dell'ammanco di prosciutti e forme di formaggio e poi hanno notato il foro, aperto nella parete comune tra l'attività e un locale attiguo, utilizzato come varco per i ladri.

Sul posto, per il primo sopralluogo di furto sono intervenuti gli agenti delle 'Volanti', che hanno verificato la presenza di telecamere utili in zona, acquisendo i filmati di interesse. Sull'accaduto sono in corso le indagini degli agenti della squadra mobile.