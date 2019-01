Forzano saracinesca, infrangono vetro e mettono a soqquadro studio di un professionista: cosa cercavano?

Forzano la saracinesca, infrangono il vetro della porta di ingresso e mettono a soqquadro le due stanze che compongono lo studio di un professionista foggiano in via Benedetto Croce, a Foggia.

E' accaduto all'alba, dove ignoti si sono introdotti furtivamente nei locali dello studio di consulenza commerciale e aziendale: al momento non è chiaro se si sia trattato di un furto o di un tentativo di furto (l'eventuale ammanco di documenti o valori verrà accertato dal titolare in sede di denuncia), nè se chi ha agito fosse alla ricerca di qualcosa di specifico o di un bottino di facile presa.

Sull'accaduto sono in corso i rilievi e le indagini della polizia, che stanno verificando anche la presenza di telecamere utili zona. Il primo sopralluogo, effettuato dagli agenti delle volanti, ha chiarito come i malviventi si siano introdotti negli uffici; non è chiaro se qualcuno o qualcosa possa aver messo loro in fuga a mani vuote. Indagini in corso.