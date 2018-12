Furto alla Sala Bowling di via Miranda: ripulite slot machine, ladri via con 5mila euro

Ammonta a 5mila e 300 euro il bottino del furto messo a segno la scorsa notte, ai danni della Sala Bowling "Bowl & Fun" situata in via Miranda, a Foggia, accanto a La Città del Cinema.

Stando alle prime informazioni raccolte, ignoti avrebbero scassinato cinque slot-machine, portando via il denaro in esse contenute. Il furto è stato scoperto solo in un secondo momento, quando alcuni dipendenti della struttura (indipendente dalla multisala e con altro ingresso) avrebbero visto le "macchinette" aperte e con la cassa vuote. Sul posto, per il primo sopralluogo di furto, sono intervenuti gli agenti della 'Sezione Volanti' della questura. Indagini in corso per risalire agli autori del furto.