A Foggia non c'è pace nemmeno per i teatri: furto alla Pci, ladri scappano con 50 euro in monetine

A Foggia non c'è pace nemmeno per i teatri. Così, nella rete dei "soliti noti" autori di furti e ruberie di sorta, questa volta è finita la Piccola compagnia impertinente di Foggia.

Il furto è avvenuto nel teatro di via Castiglione, diretto da Pierluigi Bevilacqua, che dalla sua pagina FB annuncia: "Qualche simpatico giocherellone di questa cittá oggi ha aperto il nostro teatro e nella fretta della sua miseria é riuscito a rubare solo una cassettina con dentro pochi spiccioli". "Una cinquantina di euro che - chiude con vena impertinente - sono sicuro investirá in imodium". Non è la prima volta che i teatri indipendenti di Foggia e i contenitori culturali della città finiscono nel mirino dei ladri: è già successo, di recente, al Teatro della Polvere di via Parisi e a LaltroCinema di via Duomo.