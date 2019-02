"Soliti ignoti" in azione in via Baffi: rubate le monetine dei distributori di snack della palestra

"Ladri di monetine" nella palestra di via Baffi, nei pressi del Centro Schermistico Dauno, a Foggia. La scorsa notte, infatti, ignoti si sono introdotti all'interno della struttura di via Carlo Baffi e, una volta all'interno, hanno preso di mira e "scassinato" i distributori di snack e bevande presenti asportando i cassetti delle monetine. Ancora da quantificare il bottino, certamente esiguo. Sul posto, per il primo sopralluogo di furto, gli agenti delle "Volanti" della questura. Indagini in corso. Dalla pagina FB, il CS Dauno precisa che il furto non è avvenuto nel circolo schermistico