Riecco i ladri in piazza Aldo Moro: furto nel negozio di telefonia, ladri via con smartphone

Un furto è stato messo a segno la scorsa notte, a Foggia, in piazza Aldo Moro. A finire nel mirino dei ladri è stato un negozio di telefonia: secondo quanto accertato, i malviventi hanno scardinato la saracinesca e forzato l'ingresso dell'attività; una volta all'interno hanno razziato una almeno ventina di smartphone per un valore non ancora quantificato. Sull'accaduto sono in corso le indagini della polizia, che sta verificando la presenza di telecamere utili in zona.