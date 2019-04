VIDEO | 'Spaccata' in corso Roma con un'auto rubata, nella fuga distruggono anche una panchina

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Il fatto è successo intorno alle 4: ignoti hanno utilizzato un'auto - risultata rubata la notte stessa, in via D'Addedda, a Foggia - come testa d'ariete per sfondare la saracinesca e la vetrata dell'attività, distruggendo nella corsa anche una panchina pubblica. Poi, nonostante l'allarme entrato in funzione, i malviventi avrebbero provato a razziato il possibile (l'eventuale bottino non è stato ancora quantificato).

I ladri, infatti, sono dovuti fuggire lasciando sul posto l'auto col motore ancora acceso e i contenitori per trasportare la refurtiva, per via dell'arrivo tempestivo di due 'Volanti' e di una pattuglia dei carabinieri. Il primo sopralluogo di furto è stato effettuato dagli agenti della 'Sezione Volanti', che hanno anche verificato la presenza di telecamere utili in zona. Sul fatto indaga la polizia. | VIDEO