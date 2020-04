I ladri non restano a casa, colpito il Consorzio Opus: rubato mezzo per il trasporto dei disabili

Delusione e amarezza nelle parole di Carlo Rubino, presidente del Consorzio Opus: "I ladri non restano a casa. L’altro giorno, primo pomeriggio, a Foggia, nei pressi della nuova Provincia - racconta - qualcuno ha pensato bene di uscire, prendere il nostro 'qubo' destinato a servizio di accompagnamento di ragazzi disabili e andarsene via indisturbato. Chissà se le telecamere dei droni hanno ripreso qualcosa. Dopo i furti subiti in pochi giorni al centro diurno per disabili di qualche settimana fa, ancora un danno per i più deboli".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.