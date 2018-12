Lo staff di 'Chocomoments Biccari' derubato a Foggia, slitta la festa del cioccolato: "E' importante esserci!"

Pomeriggio amaro per lo staff di 'Chocomoments Biccari'. Il gruppo di lavoro per la grande festa del cioccolato artigianale è stato derubato, a Foggia, del furgone con tutte le attrezzature necessarie per l'evento. "Stiamo lavorando per trovare una soluzione al problema", fanno sapere dall'organizzazione. "Perciò l'apertura della festa slitta a domani pomeriggio alle 16.00 . Ora più che mai è importante esserci per dimostrare che noi non ci arrendiamo".