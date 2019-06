Furto 'da collezionisti' in via Napoli: ladri rubano francobolli, veliero e crocifissi antichi dagli uffici di una officina meccanica

Furto insolito, bottino ingente. E' quanto accaduto nel fine settimana passato - verosimilmente tra la serata dello scorso sabato e questa mattina - alla periferia di Foggia, dove ignoti hanno messo a segno un furto 'da collezionisti' ai danni della ex concessionaria Mitsubishi, ora officina meccanica, in via Napoli.

Sul posto, per il primo soprallugo di furto, sono intervenuti gli agenti delle 'Volanti'. Dalle prime informazioni raccolte, i malviventi avrebbero asportato dei francobolli da collezione, tre crocifissi antichi e un veliero antico, tutti pezzi da collezione. Prima di andar via, i ladri hanno asportato anche un pick-up presente in officina e in attesa di essere consegnato ad un cliente. Sull'accaduto sono in corso le indagini della polizia. Dalle prime informazioni raccolte, la struttura non è dotata nè di allarme, nè di telecamere per la videosorveglianza. Da accertare il valore del bottino asportato, non ancora quantificato ma ingente.