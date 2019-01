Furto alla periferia di Foggia: ladri fuggono con autocarro e gru

Un furto è stato messo a segno nella notte, alla periferia di Foggia, dove ignoti sono entrati in azione in una azienda che si occupa di lavorazione di materiale ferroso in via Shahbaz Bhatti.

Intorno alle 4, ignoti si sono guadagnati l'ingresso nel capannone dell'attività, riuscendo ad asportare un autocarro Iveco con annessa gru e altri macchinari, il cui valore non è stato ancora quantificato, ma certamente ingente. Sul posto, gli agenti delle 'Volanti' per il primo sopralluogo di furto. Indagini in corso.