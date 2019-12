Scassina distributori automatici in via Santa Maria della Neve: carabinieri fermano 18enne

Aveva appena scassinato uno dei distributori automatici del punto vendita H24 di via Santa Maria della Neve.

Ma il responsabile - foggiano, poco più che 18enne - è stato intercettato dai carabinieri durante la fuga. Il fatto è successo nella notte tra lunedì e martedì; immediata la segnalazione alla sala operativa dell'Arma. Una pattuglia in servizio in zona ha immediatamente intercettato e fermato il giovane, che è stato denunciato a piede libero per furto.