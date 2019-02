Ladri non lasciano in pace nemmeno il Circolo Schermistico Dauno: rubate le monetine dei distributori di snack e bevande

"Ladri di monetine" all'interno del Centro Schermistico Dauno, a Foggia. La scorsa notte, infatti, ignoti si sono introdotti all'interno della struttura di via Carlo Baffi e, una volta all'interno, hanno preso di mira e "scassinato" i distributori di snack e bevande presenti asportando i cassetti delle monetine. Ancora da quantificare il bottino, certamente esiguo. Sul posto, per il primo sopralluogo di furto, gli agenti delle "Volanti" della questura. Indagini in corso.