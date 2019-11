Furto in piazza Giordano: nel mirino dei malviventi il centro di estetica 'Gamax'

Ancora un furto, in pieno centro, a Foggia. È accaduto la scorsa notte, in piazza Giordano, dove intorno alle 3.30, ignoti hanno forzato la porta d'ingresso del centro di estetica 'B.H. - Estetica Gamax', facendo scattare l'allarme alla centrale operativa dell’istituto di vigilanza 'Watchman Eye'.

Immediatamente, è giunta una pattuglia della vigilanza che ha riscontrava evidenti segni di effrazione sulla porta d’ingresso. Solo la prontezza d’intervento dei vigilantes ha fatto desistere i malfattori dal portare a termine l’atto criminale. Sul posto, una 'Volante' della polizia per gli accertamenti tecnici ed il responsabile dell'attività per la verifica dei danni subiti. Dal primo sopralluogo, i ladri sarebberro fuggiti con alcuni prodotti per l'estetica del marchio Gamax e piastre per capelli Ghd.

Aggiornato alle 9.30