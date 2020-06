Furto da film in via San Severo: sfondano azienda con un muletto e scappano con la cassaforte, ingenti i danni

Con un muletto sfondano la parete degli uffici e scardinano una cassaforte a muro fuggendo con il denaro in essa contenuto.

E', in breve, la dinamica del furto messo a segno la scorsa notte, alla periferia di Foggia, in danno di una azienda di legnami. Il fatto è successo in via San Severo, intorno alle 3 della scorsa notte. Ignoti si sono introdotti all'interno dell'azienda e, utilizzando un muletto presente all'esterno, hanno sfondato la parete la parete degli uffici amministrativi impossessandosi di una cassaforte.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

All'interno, secondo una prima stima, poche centinaia di euro. Decisamente maggiori, invece, i danni causati alla struttura. Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri, giunti sul posto per il primo sopralluogo di furto. L'attività è dotata di sistema di videosorveglianza, ma i malviventi sono fuggiti portando via il dvr.