Strano furto in via Napoli: sfondano muro di cinta per rubare un Bobcat, ma lo abbandonano dopo meno di un'ora

Abbattono il muro di cinta di un’azienda e fuggono con un bobcat; poi vistisi braccati abbandonano il mezzo lungo la circonvallazione e fuggono.

E’ accaduto la scorsa notte, a Foggia, dove ignoti hanno messo a segno un furto in danno della ditta Affilotecnica Sud, di via Napoli, dalla quale hanno asportato il mezzo per il movimento terra. Il fatto è successo poco dopo la mezzanotte, quando sul posto è intervenuta una pattuglia dell’istituto di vigilanza ‘Watchman eye’ per eseguire un controllo sulle ditte presenti in zona (Affilotecnica sud, Autocarrozzeria Tozzi e ‘Visione creativa’).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Durante il giro di perlustrazione, i vigilantes hanno notato che un muro di cinta era stato abbattuto, pertanto sono stati allertati i titolari delle ditte in questione. Con l’ausilio di una seconda pattuglia, è stato appurato il furto di un bobcat che era parcheggiato all'interno del recinto. Immediato l’allarme lanciato al 113, che ha inviato una ‘volante’ per i rilievi del caso. Nemmeno un’ora dopo, però, il bobcat è stato trovato dai ‘Watchman eye’ abbandonato lungo la circonvallazione di Foggia. Indagini in corso per risalire agli autori del furto.