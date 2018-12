Ladri in azione al 'Pascal: svuotano il bar, ma arriva la vigilanza. Fuga nei campi (a mani vuote)

Ladri in azione all'istituto superiore 'Blaise Pascal' in via Napoli, a Foggia. Ignoti si sono introdotti all'interno della scuola, prendendone di mira il bar.

Il fatto è successo intorno alle 4.40 circa, quando è scattato l'allarme: sul posto è immediatamente giunta una pattuglia dell'istituto di vigilanza privata 'Casalino' che ha messo in fuga i malviventi, scappati in tutta fretta e a mani vuote. I vigilantes, infatti, hanno recuperato la refurtiva, abbandonata lungo i corridoi della scuola e nei campi circostanti: si tratta di interi colli di snack e bevande. Sull'accaduto sono in corso le indagini della polizia che sta verificando la presenza di telecamere utili in zona.

