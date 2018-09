Bar e caffetterie ancora nel mirino dei ladri: colpito nella notte il 'Golden Goal Cafè'

Bar e caffetterie ancora nel mirino di ladri. Questa volta è toccato al "Goldel Goal Café" di piazza San Francesco, a Foggia, ennesima attività vittima di furto. Il fatto è successo nel corso della notte, poco prima delle 4: dalle prime informazioni raccolte, i malviventi sono riusciti a scappare con un bottino fatto di numerosi "Gratta & Vinci" ed il denaro presente in cassa, non ancora quantificato. Sul posto polizia e carabinieri. Al vaglio degli inquirenti le telecamere presenti in zona.