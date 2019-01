Furto all'Alter Discount di via Zuretti, rubato l'incasso: è il secondo colpo in 13 giorni

Secondo furto in 13 giorni: finisce ancora una volta nel mirino dei malviventi il supermercato 'Alter Discount', in via Zuretti, a Foggia. L'attività, già colpita lo scorso 31 dicembre, è stata oggetto di un furto avvenuto nel corso della notte.

Intorno alle 3, ignoti hanno forzato la saracinesca e infranto il vetro dell'attività guadagnandosi l'ingresso nel locale. Una volta all'interno, si sono diretti verso le casse asportando il denaro in esse contenuto. Il bottino non è stato ancora quantificato, ma dovrebbe attestarsi su poche centinaia di euro. Sul posto, per il primo sopralluogo di furto, sono intervenuti gli agenti delle 'Volanti'. Sull'accaduto indaga quindi la polizia, che sta verificando la presenza di telecamere utili in zona.