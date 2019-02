Svaligia agenzia di viaggi ma durante il colpo arrivano i carabinieri: ladro riesce a scappare ma senza la refurtiva

Saracinesca tranciata, porta a vetro infranta e ladro pronto a razziare il possibile. Tutto sembrava filare liscio per il malfattore che, la scorsa notte, ha messo a segno un furto ai danni dell'agenzia viaggi 'Solo Vacanze', in via Brindisi, a Foggia.

A rovinargli il piano ci hanno pensato i carabieri del Nucleo Radiomobile che, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno notato l'ingresso dell'attività forzata.

Al sopraggiungere dei militari, il ladro non ha potuto fare altro che fuggire a gambe levate abbandonando quanto asportato - ovvero un pc - sul marciapiede. Il fatto è successo intorno alla mezzanotte e mezza di ieri, sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri che stanno verificando la presenza di telecamere utili in zona.