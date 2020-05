Accade a Cerignola: trovata una piattaforma aerea rubata a Firenze del valore di 100mila euro

Prosegue incessante da parte dei carabinieri l’attività di contrasto alla ricettazione dei veicoli rubati. Soprattutto nell'agro ofantino.

Ed è proprio qui, a Cerignola, che i militari della locale stazione hanno recueprato una piattaforma aerea per sollevamento risultata oggetto di appropriazione indebita denunciata in provincia di Firenze nel giugno scorso. Il mezzo era in un una proprietà recintata in località San Martino.

Gli accertamenti hanno quindi permesso di stabilire che il macchinario, del valore commerciale di circa 100mila euro, si trovava nella disponibilità di un 36enne del posto, già noto alle forze dell’ordine.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nei suoi confronti è scattata una denuncia a piede libero per ricettazione. La piattaforma è stata sottoposta a sequestro per la successiva restituzione al legittimo proprietario.