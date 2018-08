Riecco i ladri amanti del vintage, rubata una Fiat 500 del ’70: “Vi prego aiutateci a ritrovarla”

Che in città ci fossero anche ladri amanti del vintage ce ne eravamo accorti quando nell’aprile dello scorso anno un foggiano denunciò il furto della sua Fiat Regata anno ’86.

Questa notte un analogo episodio è avvenuto in via Lussemburgo, dove ignoti, contro i quali è stata depositata una denuncia presso i carabinieri, hanno rubato una vecchia 500 del 1970, ben funzionante e messa a nuovo non più tardi di un mese fa

“Ha un valore affettivo troppo grande” ci confida la nipote della proprietari, che fino a questa notte aveva trascorso trent’anni con la sua auto d’epoca: “Vi prego aiutateci a ritrovarla”