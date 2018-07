Malviventi in azione nella notte: assaltato il bancomat della BCC di Ischitella

Assalto allo sportello bancomat della BCC a Ischitella. Nella notte, intorno alle 2.20, ignoti hanno fatto saltare in aria lo sportello automatico della filiale di via Sant’Antonio, ma non è stato ancora appurato se il furto sia stato consumato o meno.

Ancora da accertare se i malviventi - almeno 4 - abbiamo utilizzato gas acetilene oppure la classica “marmotta” per innescare l’esplosione. Sull’accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri, che stanno acquisendo le immagini delle telecamere a circuito chiuso della zona.