Ladri spregiudicati, così hanno rubato un escavatore: “E’ uno schifo, dopo tanti anni di sacrifici”

Non temono nulla, sono così sfrontati e spregiudicati che talvolta sfidano anche il pericolo di essere sorpresi in flagranza di reato. Tra i tanti furti commessi a Foggia e in provincia, vi è anche quello dell’escavatore asportato dal centro manutenzione del casello autostradale, a pochi metri dal gabbiotto della polstrada per intenderci, svincolo per Foggia.

L’amara sorpresa ieri mattina dopo il week-end, gli operai e i titolari della ditta che da circa un mese sta eseguendo dei lavori in autostrada, non hanno più trovato il mezzo caricato su un camion. I ladri hanno tagliato la rete, preso le rampe per caricare e scaricare l’escavatore, forzato il cilindro d’accensione e sicuramente caricato su un altro mezzo.

I malviventi non hanno lasciato traccia, ad eccezione del giravite con il quale, quasi sicuramente hanno messo in moto l’escavatore: “E’ uno schifo, dopo tanti anni di sacrifici” tuona la vittima. Indagano i carabinieri.