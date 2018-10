Banditi prendono di mira la 'Erg': svaligiato bar-tabacchi, fuga con denaro e stecche di sigarette

Ancora un furto ai danni di un bar-tabacchi di una stazione di servizio. Questa volta è toccato alla 'Erg' situata al km 685 della Statale 16 Bis, in agro di Cerignola, fare i conti con i malviventi.

Il fatto è successo poco dopo la mezzanotte di ieri: i ladri hanno forzato la porta dell'attività e hanno razziato stecche di sigarette e il denaro presente in cassa (somma non ancora quantificato ma poco ingente). Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri che hanno acquisito le immagini delle telecamere presenti: ad agire sono state quattro persone, tutte a volto coperto.