Anche le edicole finiscono nel mirino dei ladri: 'ripulito' chiosco sul viale della Stazione

Anche le edicole finiscono nel mirino dei ladri: "ripulita" nella notte quella presente su viale XXIV Maggio, al Quartiere Ferrovia, a Foggia.

A fare la scoperta, alle 6 di questa mattina, è stato il titolare che, all'apertura, ha trovato uno dei pannelli della porta in anticorodal sfondato e l'interno dell'edicola messo a soqquadro. Asportati, secondo una prima stima, cd, dvd, libri e altro materiale in vendita per un valore ancora da quantificare, e circa 50 euro presenti nel registratore di cassa. Sull'accaduto sono in corso le indagini della polizia, che sta verificando la presenza di telecamere utili in zona.