Alba di furti a Foggia, colpo all'edicola di piazza Aldo Moro: ladri scappano con un pc, giocattoli e riviste

Tornano nel mirino dei ladri le edicole della città. L'ultimo caso, in ordine di tempo, risale all'alba di oggi, quando ignoti, poco dopo le 5, hanno colpito l'edicola in piazza Aldo Moro, a Foggia. Stando al primo sopralluogo effettuato, i ladri hanno portato via un pc portatile presente all'interno della struttura, giochi e gadget in vendita e alcune riviste. Il valore della merce non è stato ancora quantificato, ma certamente non ingente. Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri.