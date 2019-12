Sfondano un muro e fuggono con la cassaforte: colpito il distributore 'Energia Nuova', sulla circonvallazione di Foggia

Sfondano una parete e fuggono con la cassaforte. E' accaduto la scorsa notte, ai danni dell’area di servizio ‘Energia Nuova’ di Foggia, attività presente lungo la circonvallazione cittadina, nei pressi della rotatoria di via Napoli.

La scorsa notte, infatti, i malviventi hanno preso di mira gli uffici dell’area di servizio, distruggendone una parete e fuggendo con la cassaforte presente all’interno. Il fatto è successo intorno alle 23 di ieri. Ancora da quantificare il bottino. Sull’accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri, intervenuti sul posto per il primo sopralluogo di furto.

Solo pochi giorni fa, FoggiaToday aveva raccolto la disperazione dell’altro titolare della struttura, quello del bar annesso: "Qui non si può più vivere" aveva denunciato l’uomo dopo che i malviventi (forse sempre gli stessi, forse no) avevano letteralmente ripulito la sala slot, portando via macchinette e cambiamonete. Adesso, a fare la conta dei danni, sarà il titolare del distributore di carburante.