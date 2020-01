Ladri ovunque, anche all'Università: rubati computer nel dipartimento di Studi Umanistici di via Arpi

Ladri in azione in via Arpi, dove la scorsa notte ignoti hanno preso di mira gli uffici del Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Foggia.

Il furto è stato scoperto questa mattina, quando intorno alle 8:30, gli agenti delle 'Volanti' sono intervenuti nei località della facoltà. Dal sopralluogo effettuato, gli agenti hanno accertato che ignoti hanno asportato due pc dalle stanze al primo piano; è stato pertanto richiesto l’intervento della polizia scientifica per i rilievi del caso. Sono in corso indagini per risalire agli autori del furto.