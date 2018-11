Furto in via Homs, ladri nella 'Despar': via con bottiglie di alcolici e poche centinaia di euro

Un furto è stato messo a segno, nella notte, in via Homs, a Foggia. A finire nel mirino dei ladri è stato il supermercato 'Despar'.

Secondo quanto ricostruito, ignoti hanno forzato la porta di un ingresso secondario e, una volta all'interno, sono riusciti ad asportare circa 15 bottiglie di alcolici e il denaro presente in cassa, poche centinaia di euro. Sul posto, per il primo sopralluogo, gli agenti della Sezione Volanti di Foggia. Sull'accaduto indaga la polizia che sta verificando la presenza di telecamere utili in zona. Non è la prima volta che l'attività fa i conti con i malviventi: appena due anni fa, infatti, fu vittima di rapina.