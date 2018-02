Cyclette rubate in Emilia Romagna, i carabinieri le ritrovano in una palestra di Cerignola

I militari della Stazione di Cerignola, in stretta sinergia con i colleghi della Compagnia di Mendola (FC), hanno deferito in stato di libertà il titolare di una palestra poiché, da un controllo effettuato presso la stessa, sono state rinvenute 30 cyclette di ultima generazione, risultate essere oggetto di un furto perpetrato nello stabilimento di una nota azienda sita in Emilia Romagna, per un valore approssimativo di circa 100.000 euro.

La merce veniva restituita all’azienda, che aveva subìto un danno di circa un milione di euro.