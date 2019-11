Col trattore sfondano il muro, poi scatta il furto: malviventi in azione in via Solis, nel mirino 'Cristalli Uomo'

Con un trattore rubato hanno sfondato la parete laterale del negozio 'Cristalli Uomo' e, una volta dentro, hanno iniziato a razziare i capi di abbigliamento in vendita. E' accaduto la scorsa notte, a San Severo, nella centralissima via Tiberio Solis.

Immediato l'intervento di una 'Volante' del commissariato, il cui arrivo ha costretto i malviventi ad inteerrompere l'azione criminale e a fuggire con metà bottino (il cui valore non è stato ancora quantificato). Al vaglio degli agenti, i filmati delle telecamere di videosorveglianza dell'attività e quelle presenti lungo la via di fuga dei malviventi. In azione almeno 4 persone. Indagini in corso.